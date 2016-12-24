В Мордовии подготовят отдельную программу создания при школах современной спортивной инфраструктуры

21 января на оперативном совещании у Главы Мордовии министр образования РМ Елена Солдатова доложила, как выполняется поручение руководителя республики о приведении в нормативное состояние пришкольных спортивных площадок.

Мониторинг показал, что баскетбольные и волейбольные площадки имеют 37 процентов школ, спортивные городки - 48 процентов, стадионы с искусственным покрытием есть у 14 процентов школ. В 68 школах объекты современной спортивной инфраструктуры полностью отсутствуют.



«Самая низкая оснащенность спортивными площадками в Темниковском, Теньгушевском, Зубово-Полянском, Ковылкинском, Ардатовском, Атяшевском и Рузаевском районах, - сказала Елена Солдатова. - Если взять Саранск - только три школы (№№ 17, 24, 28) оснащены всем необходимым, а в семи школах нет даже спортивных площадок».



Общая потребность на ремонт и оснащение пришкольных спортивных объектов на три года составляет 880 млн. рублей. Сейчас Минобразования РМ по поручению Главы республики готовит отдельную программу по этому направлению.



«Общими усилиями, с привлечением муниципальных и внебюджетных средств мы должны привести в порядок школьную спортивную инфраструктуру, и сделать все в разумные сроки. Прошу депутатский корпус активно включиться в эту работу», - сказал Артём Здунов.