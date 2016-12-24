Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии Алексей Ларькин переходит на новую должность в Рослесхоз

«Кебрачо» и «Альгарробо» из Старого Шайгова
Предприятие «Биосфера» выращивает в Мордовии сельскохозяйственную продукцию по стандартам органического производства
Об этом сообщил Глава Мордовии Артём Здунов.
«Поблагодарил Алексея Андреевича за совместную работу. Ему досталось горячее время - полыхали пожары в Мордовском заповеднике. И он показал себя большим профессионалом, со всем справился и не допустил повторения ситуации в этом году. И еще хочу сказать, что Алексей Андреевич - очень достойный человек. Его переход в федеральную структуру считаю хорошим показателем работы кадрового проекта «Моя Мордовия» президентской платформы «Россия - страна возможностей», который стал социальным лифтом для многих участников.
Алексею Андреевичу - удачи! Продолжаем сотрудничество!»
Поделиться в соц. сетях:
Предприятие «Биосфера» выращивает в Мордовии сельскохозяйственную продукцию по стандартам органического производства
Пятиклассница Аня Дворникова из Рузаевки отправится на «Остров Мечты»
В АПК Мордовии в этом году будут реализованы проекты общей стоимостью 7 млрд рублей
Школьница отправила на «Елку желаний» письмо, где рассказала о том, что хочет встретиться с Главой Мордовии Артёмом Здуновым
Новая дорога превратила в Саранске Северный тупик в Северный проезд
В Саранске распахнуло свои двери обновленное здание детской поликлиники №2
В торговом комплексе представлена вся линейка продукции, производимой агрохолдингом
Деятельность экс-министра Чадова и других чиновников нуждается в оценке правоохранительных органов
В Доме Республики подвели итоги работы строительного комплекса и дорожного хозяйства