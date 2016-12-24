Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии Алексей Ларькин переходит на новую должность в Рослесхоз

Репортер

Об этом сообщил Глава Мордовии Артём Здунов.

«Поблагодарил Алексея Андреевича за совместную работу. Ему досталось горячее время - полыхали пожары в Мордовском заповеднике. И он показал себя большим профессионалом, со всем справился и не допустил повторения ситуации в этом году. И еще хочу сказать, что Алексей Андреевич - очень достойный человек. Его переход в федеральную структуру считаю хорошим показателем работы кадрового проекта «Моя Мордовия» президентской платформы «Россия - страна возможностей», который стал социальным лифтом для многих участников.

Алексею Андреевичу - удачи! Продолжаем сотрудничество!»

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