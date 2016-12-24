В Саранске для расчистки от снега будет временно ограничено движение транспорта и исключена стоянка по улицам Л. Толстого и Степана Разина

Мордовия, что творилось?
Деятельность экс-министра Чадова и других чиновников нуждается в оценке правоохранительных органов
По информации Администрации города, для уборки снега и наледи на двух улицах в столице Мордовии будет временно ограничено движение транспорта и исключена стоянка:
с 20:00 20 января до 07:00 21 января по ул. Л. Толстого на участке от ул. Коммунистической до ул. Полежаева
с 20:00 27 января до 12:00 28 января по ул. Степана Разина на участке от ул. Коммунистической до ул. Терешковой
Исключение составят общественный транспорт и спецмашины (полиции, скорой помощи, пожарной охраны).
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Деятельность экс-министра Чадова и других чиновников нуждается в оценке правоохранительных органов
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