Верховный суд Мордовии оставил без изменений приговор адептам запрещенной организации «Свидетели Иеговы Саранск»

Верховный суд Мордовии оставил приговор Ленинского районного суда Саранска в отношении адептов ликвидированной религиозной организации «Свидетели Иеговы Саранск», деятельность которой запрещена в России, без изменений.

Противоправная деятельность осужденных была пресечена сотрудниками УФСБ по РМ совместно с оперативниками регионального МВД в 2019 году.

Следственным отделом УФСБ в отношении 6 членов экстремисткой организации было возбуждено и расследовано 9 уголовных дел за организацию экстремистской деятельности, участие в деятельности экстремистской организации, вовлечение в экстремистскую организацию.

В августе 2022 года суд в Саранске признал фигурантов уголовного дела виновными в инкриминируемых им преступлениях. В зависимости от роли каждого суд назначил им от 2 до 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.

Приговор суда вступил в законную силу.