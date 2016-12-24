Верховный суд Мордовии оставил без изменений приговор адептам запрещенной организации «Свидетели Иеговы Саранск»

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Верховный суд Мордовии оставил приговор Ленинского районного суда Саранска в отношении адептов ликвидированной религиозной организации «Свидетели Иеговы Саранск», деятельность которой запрещена в России, без изменений.
Противоправная деятельность осужденных была пресечена сотрудниками УФСБ по РМ совместно с оперативниками регионального МВД в 2019 году.
Следственным отделом УФСБ в отношении 6 членов экстремисткой организации было возбуждено и расследовано 9 уголовных дел за организацию экстремистской деятельности, участие в деятельности экстремистской организации, вовлечение в экстремистскую организацию.
В августе 2022 года суд в Саранске признал фигурантов уголовного дела виновными в инкриминируемых им преступлениях. В зависимости от роли каждого суд назначил им от 2 до 6 лет лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима.
Приговор суда вступил в законную силу.
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