В Мордовии организатор «Народного капитала» ответит в суде за хищение у пайщиков десятков миллионов рублей

В Мордовии закончено расследование уголовного дела о масштабном мошенничестве 21-летнего жителя Московской области Андрея Астапова. По данным следствия, молодой парень выманил у жителей Мордовии десятки миллионов рублей под обещания огромной доходности вкладов.

В ходе расследования было установлено, что осенью 2020 года предприимчивый молодой человек учредил потребительский кооператив под названием «Народный капитал». По интернету Астапов нашел себе в Саранске партнеров по прибыльному делу, которым представился вымышленным именем, и в целях дополнительной конспирации общался с ними только по сети, используя vpn-ресурсы и подменные виртуальные номера. Это позволяло ему оставаться инкогнито в работе со своими компаньонами. При этом, вся переписка и голосовые сообщения быстро удалялись.

В итоге, группа товарищей под руководством москвича открыла в Саранске на улице Полежаева обособленный офис кооператива, куда наняли сотрудников. Для привлечения внимания к своей структуре в мордовских СМИ была проведена масштабная рекламная кампания «Народного капитала». Вкладчикам обещалась очень привлекательная доходность по паевым взносам. Люди понесли в кооператив свои сбережения.

Взносы варьировались от 50 тысяч рублей до 5 миллионов. На первоначальном этапе проценты исправно выплачивались, что приводило к притоку новых вкладчиков. Некоторые клиенты приносили в кооператив все большие суммы, предполагая увеличить таким образом свои доходы.

С развитием преступной деятельность Астапов открыл еще три филиала кооператива в Кургане, Челябинской области и Севастополе. Но «финансовая феерия» закончилась быстро и болезненно - в июне 2021 года деятельность «Народного капитала» была полностью прекращена. Следствие установило, что похищенные у 122 пайщиков денежные средства были выведены организатором «на сторону», в том числе в криптовалюту. На слушаниях в Ленинском суде Саранска при избрании Астапову меры пресечения фигурировала сумма ущерба в 51 миллион рублей.

Оперативники МВД по РМ смогли вычислить «кооператора», 29 апреля прошлого года Астапов был задержан. Вину в совершенном преступлении он признал полностью. В ближайшее время его уголовное дело будет направлено в суд для рассмотрения по существу.