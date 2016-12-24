Артём Здунов – главе городского округа Саранск: «Проблемные вопросы горожан нужно решать, не отворачиваться от них»

Итоги минувшего года и перспективы развития городского округа Саранск обсудили в четверг у Главы Мордовии Артёма Здунова. Мэр столицы региона Игорь Асабин доложил о том, что собственные доходы бюджета городского округа в 2022 году показали наибольший рост с 2019 года, превысив 10 млрд рублей.

Он также отметил, что впервые с 2010 года городской бюджет исполнен с профицитом почти в 105 млн рублей. При этом общий объем кредиторской задолженности снизился в полтора раза, а расходы на обслуживание муниципального долга – на 57 млн рублей.

«Совокупный объем прибыли 10 муниципальных предприятий увеличился почти на 50 %. Их убытки удалось сократить более чем в два раза, существенно снижена кредиторская задолженность», - рассказал глава городского округа.

В минувшем году на баланс муниципальных предприятий поступило 47 единиц техники. Это новая коммунальная техника и 35 маршрутных автобусов.

Саранск в 2022 году активно реализовывал национальные и региональные проекты, касающиеся самых разных сфер: благоустройства, ремонта и строительства автодорог, строительства инженерных коммуникаций и социальных объектов, расселения аварийного жилья, капремонт школ. Общая сумма вложений по ним составила 3,5 млрд рублей.

Благодаря нацпроектам удалось завершить перекладку канализационного коллектора в юго-западной части Саранска, провести капитальный ремонт автодороги по улице Фурманова, моста через реку Саранку по улице Ботевградской, простроить детский сад на улице Кирова, капитально отремонтировать три городские школы, создать две современные общественные территории.

Городской комиссией по инвестиционным проектам одобрено два инвестпроекта – «Русские ярмарки» и «Строительство автомобильной газонаполнительной компрессионной станции», с объемом инвестиций не менее 300 млн рублей.

Артем Здунов подчеркнул, что политика по оздоровлению финансов городского бюджета дает свои положительные результаты. «Много лет в городе не было таких показателей по финансам. Все это благодаря постоянному контролю, - отметил Артём Здунов, обратившись к главе Саранска. - Прошу вас больше внимания уделять и личным встречам с горожанами, прямым эфирам. Будет поступать много проблемных вопросов, но от них не надо уходить, мы с вами и ваша команда за это отвечаем».

Особое внимание руководитель республики поручил уделить мероприятиям, связанным с новыми вызовами – подготовке защитных сооружений на предприятиях и МКД, а также реализации инициатив экспертного клуба «Моя Мордовия».

Большая работа в Саранске предстоит по замене водопроводных и канализационных коммуникаций. «Вам досталось гнилое и ржавое наследство, чем и вызваны частые аварийные ситуации. Но мы должны одержать победу в этой сфере, переложив сети Саранска. Это огромнейшая работа, несущая жителям города неудобства и требующая разъяснений. Но сделать ее надо, чтобы быть спокойными на многие десятилетия вперед», - подчеркнул Артём Здунов.