Предприятие «Биосфера» выращивает в Мордовии сельскохозяйственную продукцию по стандартам органического производства

Рожь, ячмень, овес, чечевица и даже мало известные потребителю полба и спельта (это виды пшеницы) - эти и другие культуры по стандартам органического производства выращивает в Старошайговском районе предприятие «Биосфера». Отказ от применения пестицидов и минеральных удобрений, технологии минимальной обработки почвы, многопольный севооборот - такие методы органического земледелия позволяют производить экологическую продукцию и сохранять естественное плодородие почвы. 19 января на предприятии побывал Глава Мордовии Артём Здунов.



Сейчас в республике шесть предприятий сертифицированы по российским и европейским стандартам органического производства. Но именно «Биосфера» стояла у истоков этого направления не только в республике, но и в стране. Председатель совета директоров предприятия Илья Калеткин рассказал Главе Мордовии, с чего начинался этот проект 15 лет назад. Сейчас у «Биосферы» - более 5 тысяч гектаров земли, свыше 600 голов крупного рогатого скота и широкий ассортимент выпускаемой продукции - более 50 наименований, в том числе крупы, зерновые хлопья, продукты пчеловодства, а также три вида растительных масел - льняное, конопляное и сафлоровое. «Все наши продукты абсолютно безопасны и очень полезны для потребителя», - отметил Илья Калеткин.



В этом году предприятие запустило цех по производству выдержанных органических сыров. Главе республики показали новую линию мощностью 200 килограммов в сутки. Она позволит перерабатывать произведенное предприятием молоко. Артём Здунов подчеркнул: «Органическое производство - это важное направление сельского хозяйства, оно есть в прямых поручениях Президента России, касающихся Мордовии. Будем и дальше его развивать».



Предприятие «Биосфера» пользуется мерами поддержки для производителей органической продукции. «У нас большие планы по развитию. Мы будем расширяться, осваивать новые ниши. Готовы делиться опытом с коллегами и работать в этом направлении совместно, - сказал Илья Калеткин. - В органическом земледелии можно получать высокие результаты - например, в прошлом году у нас урожайность пшеницы составила 40 центнеров с гектара».



Интересно, что новые сорта органических сыров, которые сегодня выпускает предприятие, называются «Кебрачо» и «Альгарробо». Как пояснил Артёму Здунову Илья Калеткин, оба названия навеяны творчеством Степана Эрьзи: как известно, чаще всего мордовский Роден использовал для своих работ древесину кебрачо и альгарробо.