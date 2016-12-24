Поволжский центр культур финно-угорских народов приглашает детей в творческую лабораторию «Народная мастерская «Эрямонь парне»

Социум

По информации Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ, творческо-художественная лаборатория «Народная мастерская – «Эрямонь парне» открывается на базе Поволжского центра культур финно-угорских народов по адресу: ул. Богдана Хмельницкого, д. 26, корп. 2, 208 каб., 2 этаж (здание Национальной библиотеки им. А. С. Пушкина).

Творческие встречи будут проходить каждую последнюю пятницу месяца. Первая состоится 27 января в 15.00.

В ходе занятий ребята узнают об основных видах рукоделия: бисероплетении, вышивке, вязании. Вместе с наставником дети смогут создать для себя уникальное украшение, предмет одежды, аксессуары с национальным орнаментом.

На первых занятиях все материалы предоставляются. Для записи на занятие просят звонить по телефону: +7 952 076 05 87.

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