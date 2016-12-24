В Ковылкино виновнику ДТП с гибелью велосипедистки суд «отмерил» 6,5 лет в колонии-поселении

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В Мордовии суд огласил приговор 67-летнему мужчине, признанному виновным в погибельном нарушении правил дорожного движения.
Следствием было установлено, что днем 5 августа 2022 года фигурант уголовного дела на своем автомобиле «Рено Дастер» передвигался по городу Ковылкино. При этом, скорость его движения превышала допустимую в населенном пункте. В результате он совершил наезд на 56-летнюю женщину, которая ехала на велосипеде по обочине автодороги в попутном направлении. Пострадавшая от полученных телесных повреждений скончалась на месте.
После этого виновник наезда с места происшествия скрылся и осуществлял движение до тех пор, пока не был принудительно остановлен свидетелем ДТП. Как указывалось в информации Госавтоинспекции республики, от процедуры прохождения медицинского освидетельствования на опьянение товарищ на «Дастере» отказался.
Приговором суда ему назначено наказание в виде 6,5 лет лишения свободы с отбыванием в колонии-поселении. Приговор в законную силу не вступил.
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Школьница отправила на «Елку желаний» письмо, где рассказала о том, что хочет встретиться с Главой Мордовии Артёмом Здуновым
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