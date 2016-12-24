В Саранске женщина заключена под стражу по подозрению в убийстве супруга на старый Новый год

По данным следствия, вечером 14 января 2023 года в городе Саранске в ходе застолья со спиртным и возникшей ссоры 49-летняя женщина нанесла 54-летнему супругу удар ножом в область грудной клетки. Пострадавший скончался на месте происшествия до приезда скорой помощи.



Следователями СК проведен осмотр места происшествия, зафиксирована обстановка в квартире, изъяты следы и объекты, в том числе предполагаемое орудие преступления, имеющие доказательственное значение по уголовному делу.



Судом удовлетворено ходатайство следователя об избрании подозреваемой меры пресечения в виде заключения под стражу. По информации из Пролетарского районного Суда Саранска, признавая причастность к совершению преступления, женщина против удовлетворения ходатайства не возражала.