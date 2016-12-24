В Мордовии подведены итоги работы в 2022 году по предупреждению и ликвидации чрезвычайных ситуаций

В Чамзинском районе Мордовии 18 января в рамках расширенной итоговой коллегии регионального Госкомитета по делам ГО и ЧС были подведены итоги деятельности в сфере защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций , а так же состоялся учебно-методический сбор. В мероприятиях принял участие Глава Мордовии Артём Здунов, а также главы всех муниципальных образований республики и руководители органов исполнительной власти.



Заместитель Министра России по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий Николай Гречушкин отметил, что Мордовия входит в число 22 регионов страны, где в минувшем году не было допущено чрезвычайных ситуаций. Он также поблагодарил руководство Мордовии за помощь, которая оказывается при приеме вынужденных переселенцев, а также гуманитарную помощь, которую регион активно направляет в зону СВО.



Начальник Главного управления МЧС России по Мордовии Сергей Репин рассказал, что в этом году силы ведомства реагировали на 327 аварий на объектах ЖКХ и энергетики. Пожарно-спасательные подразделениями в течение года ликвидировано 1878 пожаров, более 47 % которых произошло на открытых территориях, а каждый третий пожар – в зданиях жилого сектора. Основной причиной по-прежнему является неосторожное обращение с огнем. Спасено и эвакуировано при пожарах 840 человек.



Особое внимание было уделено внедрению в индивидуальном жилье автономных пожарных извещателей. Сейчас такое оборудование установлено в 2500 жилых помещений и лишь в 23% мест проживания многодетных семей. Однако динамика работы снижается – в минувшем году оборудовано 145 помещений, при среднем показателе 500 в последние 5 лет.



Остро пока стоит и проблема гибели людей на водоемах – в 2022 году на водных объектах республики погибли 6 детей. Было отмечено, что в муниципальных районах пока нет должной пляжной инфраструктуры. По числу пляжей республика занимает предпоследнее место среди субъектов округа. Артём Здунов поддержал необходимость принятия кардинальных мер в этом вопросе, в том числе со стороны муниципальных образований.

Была также затронута работа единых дежурно-диспетчерских служб и добровольных подразделений пожарной охраны.



Одной из тем обсуждения стала работа региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения. Председатель Государственного комитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РМ Андрей Наумов доложил, что в прошедшем году Главой Мордовии принято решение о создании новой системы оповещения.



«Работа будет организована в три этапа. Планируется замена аппаратуры доведения сигналов управления и оповещения, установка громкоговорителей с имитацией звука электросирен. Запланированные мероприятия первых двух этапов реконструкции РАСЦО позволят обеспечить охват оповещением 75% населения республики. На третьем этапе предлагается создание муниципальных систем оповещения с охватом проживающего населения муниципального района также не менее 75%», - сказал Андрей Наумов.



Было также отмечено, что в прошедшем году снижение природных пожаров произошло на 30 %, но по площади – это в 500 раз меньше по сравнению с уровнем 2021 года. Министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования Мордовии Алексей Ларькин мообщил, что этому способствовала трехуровневая система мониторинга, включающая в себя работу лесников, видеонаблюдение и космическое наблюдение. Видеомониторинг позволял фиксировать 70% всех лесных пожаров, в целом же все возгорания тушились в первые сутки их возникновения.



В ходе коллегии главы муниципальных образований поделились опытом в работе подсистемы РСЧС при возникновении чрезвычайных ситуаций и проведении мероприятий по гражданской обороне. А Николай Гречушкин высказался в поддержку реализации предложения региона о создании на базе Темниковской пожарной части специализированного пожарно-спасательного центра, чьи мощности обеспечивали бы защищенность от огня не только территории Темниковского заповедника, но и прилегающие к нему лесные угодья.



Подводя итоги, Артём Здунов подчеркнул, что продолжается специальная военная операция и необходимо обеспечить безопасность на ключевых объектах экономики, объектах топливно-энергетического комплекса, жизнеобеспечения и критической инфраструктуры.

«В соответствии с поручениями Президента России мы провели большую работу по повышению уровня защищенности населения и территорий, согласованности действий органов власти и организаций по ликвидации чрезвычайных ситуаций. Статистика неплохая. На треть сократилось число пожаров и погибших в них людей. Не допустили гибель детей в пожарах. Но есть погибшие на воде. Хотя мы проводим профилактику, нужно четко наладить работу в этом направлении», - отметил Артём Здунов.



Глава Мордовии обозначил и первоочередные задачи, в частности информирование людей. Это касается всех категорий, особенно пожилых людей, в соответствии с целевой аудиторией должны применяться и разные методы. На реализацию первого этапа по созданию региональной автоматизированной системы централизованного оповещения населения в этом году уже выделено 35 млн рублей. «Градус ответственности в этом направлении понижать не будем. В какой-то момент это может сыграть решающую роль», - подчеркнул Артём Здунов.



Важнейшей задачей остается работа по защите населения: будут продолжены тренировки по эвакуации – каждый человек должен знать, куда идти, по каким телефонам получить информацию о местах размещения защитных сооружений.



Особое внимание было уделено подготовке населения в сфере гражданской обороны, прежде всего организации занятий с детьми, трансформации привычных уроков ОБЖ в начальную военную подготовку. Новые образовательные модули касаются вопросов первой помощи, строевой подготовки, обращения с оружием, использования средств индивидуальной защиты, порядка действий при обнаружении пожара и эвакуации. Руководитель республики обратился к главам муниципальных образований и специалистам МЧС и Госкомитета с просьбой качественно организовать эту работу, продумать проведение занятий с людьми, обладающими практическим опытом и знаниями.



Критике подверглось отсутствие должного интереса руководства ряда районов к участию в республиканском этапе соревнований «Школа безопасности». «Такого допускать нельзя, представители должны быть от всех районов. Я лично посещал «Школу безопасности», занятия там проходят на очень высоком уровне», - сказал Глава Мордовии.



После завершения коллегии на площади у администрации Чамзинского района состоялся смотр специализированной техники, предназначенной для ликвидации различных чрезвычайных ситуаций – пожаров, стихийных бедствий или техногенных катастроф.