В Мордовии правоохранители в прошлом году изъяли из незаконного оборота 5 кг взрывчатых веществ

В пресс-центре МВД по РМ в онлайн-режиме прошла пресс-конференция представителей двух правоохранительных ведомств республики - МВД и Росгвардии.

Как отмечалось, в 2022 году на территории Мордовии зарегистрировано 22 преступления с использованием огнестрельного, газового оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Из незаконного оборота изъято 22 «ствола», 1376 единиц боеприпасов, 5 кг взрывчатых веществ, 6 взрывных устройств.

В свою очередь, 37 граждан добровольно сдали оружие и боеприпасы, им произведены выплаты на общую сумму более 100 тысяч рублей.

23 декабря 2022 года подписан совместный приказ о проведении на территории республики профилактической акции «Оружие 2023». Незарегистрированное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества граждане могут сдавать в любое подразделение органов внутренних дел или региональной Росгвардии. Для оценки оружия в территориальных органах МВД созданы специальные комиссии, которые определяют его техническое состояние и проверяют по криминалистическим учетам. Далее, в Министерство юстиции Республики Мордовия направляются соответствующие заявки на выделение указанных денежных средств, необходимых для выплаты вознаграждений гражданам.