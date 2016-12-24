В Мордовии правоохранители в прошлом году изъяли из незаконного оборота 5 кг взрывчатых веществ

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В пресс-центре МВД по РМ в онлайн-режиме прошла пресс-конференция представителей двух правоохранительных ведомств республики - МВД и Росгвардии.
Как отмечалось, в 2022 году на территории Мордовии зарегистрировано 22 преступления с использованием огнестрельного, газового оружия, взрывчатых веществ и взрывных устройств. Из незаконного оборота изъято 22 «ствола», 1376 единиц боеприпасов, 5 кг взрывчатых веществ, 6 взрывных устройств.
В свою очередь, 37 граждан добровольно сдали оружие и боеприпасы, им произведены выплаты на общую сумму более 100 тысяч рублей.
23 декабря 2022 года подписан совместный приказ о проведении на территории республики профилактической акции «Оружие 2023». Незарегистрированное оружие, боеприпасы, взрывчатые вещества граждане могут сдавать в любое подразделение органов внутренних дел или региональной Росгвардии. Для оценки оружия в территориальных органах МВД созданы специальные комиссии, которые определяют его техническое состояние и проверяют по криминалистическим учетам. Далее, в Министерство юстиции Республики Мордовия направляются соответствующие заявки на выделение указанных денежных средств, необходимых для выплаты вознаграждений гражданам.
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Новая дорога превратила в Саранске Северный тупик в Северный проезд
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