25 организаций Мордовии получат Президентские гранты по итогам первого конкурса 2023 года

На заседании Координационного комитета были определены победители первого конкурса президентских грантов 2023 года. Государственную финансовую поддержку на реализацию социальных проектов получат 25 некоммерческих организаций Мордовии на общую сумму 46 347 280 рублей.

Самыми популярными направлениями стали: охрана здоровья граждан и пропаганда здорового образа жизни; поддержка семьи, материнства, отцовства и детства; социальное обслуживание, социальная поддержка и защита граждан; поддержка проектов в области науки, образования, просвещения.

Среди наиболее важных инициатив, удостоившихся господдержки, также проекты, направленные на формирование чувства патриотизма, активной гражданской позиции, помощь и реабилитацию военнослужащих.

Например, проект «Жизнь после войны. Программа реабилитации Z.O.V», направлен на медико-социальную реабилитацию ветеранов боевых действий, уроженцев Мордовии, прибывших с территории Донбасса и Украины, содействие повышению уровня доступности реабилитационных услуг, психологической, социальной помощи ветеранам боевых действий, разработку механизмов их социальной адаптации в обществе.

В рамках еще одного проекта, «Время героев», планируется обучение навыкам первой помощи лиц, состоящих в мобилизационном резерве, а именно молодых людей и мужчин в возрасте от 20 до 45 лет. Кроме того, будет разработан карманный вариант методического пособия по оказанию первой помощи при ЧС. Результатом такой работы станет освоение полученных знаний, отработка практических навыков и повышение психологической готовности к оказанию первой помощи при ЧС.

Проект «Добро во благо» направлен на повышение уровня информационной открытости и прозрачности деятельности НКО и общественных организаций, действующих на территории Мордовии. Будут проводиться гуманитарные и социально значимые акции, а также осуществляться их информационная поддержка (экологические акции, организация сбора гуманитарной помощи малообеспеченным социально незащищенным категориям граждан, беженцам и переселенцам из ДНР, ЛНР и Запорожской области, семьям мобилизованных и погибших в СВО, участникам СВО и т.п.).

Всего гранты получат более 1845 НКО России на общую сумму 4 млрд 291 млн рублей. Реализация поддержанных проектов начнется с 1 февраля.

Напомним, Фонд президентских грантов проводит конкурсы дважды в год. За пять лет эта российская некоммерческая организация поддержала 21 963 проекта на общую сумму 45 млрд рублей. 1 февраля 2023 года стартует прием заявок на новый грантовый конкурс.