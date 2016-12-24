С начала сбора пожертвований для бойцов из Мордовии на единый счет поступило более 72 миллионов рублей

Мордовия отправила очередную партию гуманитарного груза бойцам из республики. Глава региона Артём Здунов находится на постоянной связи с командирами воинских подразделений, в которых служат мобилизованные и добровольцы из Мордовии. Кроме этого, с бойцами постоянно взаимодействует специально созданная рабочая группа, которая координирует работу по сбору гуманитарной помощи и ее отправке.

Гуманитарный груз формируется на основе заявок военнослужащих. В очередной партии бойцам были доставлены технические средства и другие необходимые в полевых условиях вещи. Все приобретено на средства, собранные республиканским отделением Российского Фонда мира.

«С начала сбора пожертвований на единый счет регионального отделения Российского Фонда мира поступило более 72 миллионов рублей, из них более 20 миллионов перечислили физические лица. Средства, поступающие на счет фонда целевые, поэтому все до копейки расходуются для приобретения необходимых вещей нашим землякам или оказания помощи их семьям, - подчеркивает председатель правления республиканского отделения Российского Фонда мира Ольга Филёткина. – Наших бойцов поддерживают все – и молодое поколение, и люди старшего возраста. Ученики школ присоединились к плетению маскировочных сетей. Также перед Новым годом они собирали сладкие чайные наборы для бойцов, писали письма солдатам. Низкий поклон родителям, учителям за правильное воспитание молодежи!»

Ольга Филёткина отметила, что работа по приобретению необходимых вещей при комплектовании гуманитарного груза отлажена до мелочей, согласована логистика отправки гуманитарных грузов.

Напомним: перечислить средства на единый счет для сбора пожертвований в помощь военнослужащим, мобилизованным из Республики Мордовия можно по следующим реквизитам:

р/с 40703810139150100636 в Мордовском отделении № 8589 ПАО Сбербанк России г. Саранск

к/с 30101810100000000615

БИК 048952615

ОГРН 1071300001740 ОКПО 05835554

ИНН 1326024827

КПП 132601001

Назначение платежа: благотворительное пожертвование на уставные цели.

Для внесения денежных средств также возможно воспользоваться QR-кодом. Для этого отсканируйте QR-код через мобильное приложение вашего банка: