Бойцам из Мордовии на передовую отправили технику и нужные в полевых условиях вещи

«Все должно быть удобно для людей!»
Новая дорога превратила в Саранске Северный тупик в Северный проезд
Об этом сообщил Глава Мордовии Артём Здунов в своих аккаунтах в социальных сетях.
«Отправили нашим бойцам вещи, которые пригодятся им в полевых условиях: квадрокоптеры, тепловизоры, бензогенераторы и многое другое. Списки того, что дополнительно может потребоваться, формируем вместе с командирами воинских подразделений, с ними постоянно на связи. Логистика тоже отлажена. Наших ребят поддерживает вся республика, очень теплые письма пишут школьники. Дорогие земляки, спасибо за вашу помощь!»
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Новая дорога превратила в Саранске Северный тупик в Северный проезд
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