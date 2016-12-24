Бойцам из Мордовии на передовую отправили технику и нужные в полевых условиях вещи

Репортер

Об этом сообщил Глава Мордовии Артём Здунов в своих аккаунтах в социальных сетях.

«Отправили нашим бойцам вещи, которые пригодятся им в полевых условиях: квадрокоптеры, тепловизоры, бензогенераторы и многое другое. Списки того, что дополнительно может потребоваться, формируем вместе с командирами воинских подразделений, с ними постоянно на связи. Логистика тоже отлажена. Наших ребят поддерживает вся республика, очень теплые письма пишут школьники. Дорогие земляки, спасибо за вашу помощь!»

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