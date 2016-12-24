Запуск Центра преобразовательной техники на базе «Электровыпрямителя» сохранит существующие и создаст новые рабочие места

Мордовия, что творилось?
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АО «Трансмашхолдинг» подтверждает намерение создать на производственных площадях ПАО «Электровыпрямитель» Центр преобразовательной техники, инвестировать в его создание и развитие не менее 2 млрд. рублей. Это зафиксировано в соглашении о сотрудничестве между Республикой Мордовия и Акционерным обществом «Трансмашхолдинг», которое подписали Глава республики Артём Здунов и генеральный директор компании Кирилл Липа. В мероприятии принял участие и.о. Председателя Правительства РМ Игорь Фрейдин.
Ожидается, что на базе саранского предприятия будет развернут выпуск широкой номенклатуры электрооборудования, используемого в овременной рельсовой технике.
«Электровыпрямитель» - одно из старейших предприятий республики, крупнейшая российская электротехническая компания с богатым опытом в области разработок и производства силовых полупроводниковых приборов и оборудования для нужд многих отраслей промышленности, энергетики и транспорта, - отметил Артем Здунов. - Запуск Центра преобразовательной техники даст новый импульс развитию производства и созданию дополнительных рабочих мест. Компетенции и ресурсная база завода должны быть максимально вовлечены в производственный процесс».
«Трансмашхолдинг» взял на себя обязательства обеспечить в Центре преобразовательной техники максимально возможное сохранение существующих и создание новых высококвалифицированных рабочих мест.
Ожидается, что при условии реализации намеченных мероприятий выручка «Электровыпрямителя» к 2026 году составит не менее 8-10 млрд. рублей, дополнительные налоговые отчисления в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды - до 500 млн. рублей в год.
«Создание специализированного центра компетенций на базе ведущего российского электротехнического предприятия создаст новые возможности для повышения конкурентоспособности отечественного транспортного машиностроения и обеспечения его технологического суверенитета, - заявил Кирилл Липа. – Мы рассчитываем, что совместная с республикой работа позволит успешно решить связанные с этим задачи в течение ближайших нескольких лет».
Напомним, дорожная карта, определяющая направления взаимодействия Мордовии и «Трансмашхолдинга» в части проектов, связанных с развитием «Электровыпрямителя», была согласована и подписана Артемом Здуновым и Кириллом Липой в июне 2022 года на полях Петербургского международного экономического форума.
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