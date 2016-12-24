Глава Мордовии и первый замминистра спорта России Азат Кадыров обсудили развитие спортивной инфраструктуры региона

17 января в Москве состоялась рабочая встреча Главы Мордовии Артёма Здунова с первым заместителем министра спорта России Азатом Кадыровым. Участники обсудили перспективы развития спортивных объектов республики.

В частности, речь шла о включении в госпрограмму «Развитие физической культуры и спорта» спорткомплекса «Мордовия» для проведения реконструкции здания. Спортивное сооружение, которое включает в себя 18 залов и 25-метровый бассейн, введено в эксплуатацию в 2004 году. Здесь работают спортивные секции по единоборствам, художественной гимнастике, тренажерный зал и центр реабилитации для людей с ограниченными возможностями здоровья, фитнес-центр. Общая площадь спортивного сооружения превышает 18 тысяч кв. метров. В рамках капремонта планируется обновить кровлю, спортивные покрытия залов, оборудовать здание гостиницы для спортсменов и лиц с ограниченными возможностями здоровья. Сейчас ведется подготовка проектно-сметной документации.

Также на встрече был поднят вопрос выделения дополнительного финансирования из федерального бюджета на завершение в текущем году первой очереди строительства регионального центра по велоспорту-ВМХ и техническим видам спорта – открытого ВМХ-трека. На объекте в рамках реализации федерального проекта «Спорт – норма жизни» в 2022 году выполнены работы по строительству открытого ВМХ-трека, предстоит создание зоны для занятий по ВМХ-фристайлу, закупка мультимедийного оборудования.