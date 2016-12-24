63-летний директор саранской фирмы отправится на зону за мошенничество на 730 тысяч рублей

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В столице Мордовии суд огласил приговор 63- летнему директору частной фирмы за мошенничество при исполнении муниципального контракта. Вместо дорогостоящих велосипедов для занятий школьников ВМХ-спортом, он закупил дешевые модели и «сэкономил» на этом свыше 700 тысяч рублей.
По информации прокуратуры РМ, в 2018 году администрация Зубово-Полянского района и саранская фирма «Эко Мебель» в рамках национального проекта «Образование» заключили контракт на поставку в Уметскую школу комплекта спортивного инвентаря. Среди прочего, там значилась поставка 15 пятнадцати велосипедов для занятий ВМХ-спортом и запчастях к ним, общей стоимостью 814 тысяч рублей.
Вскоре директор фирмы отчитался об исполнении обязательств и представил в районную администрацию подтверждающие это документы. Но оперативники УФСБ по РМ установили, что коммерсант доставил в школу совсем другие велосипеды - гораздо более дешевые, чем было указано в контракте.
Это были модели «КроссПремьера» в количестве 15 штук и запчасти к ним на скромную сумму в 83 тысяч рублей. Образовавшуюся разницу на 730 тысяч рублей директор фирмы просто положил себе в карман, причинив ущерб администрации Зубово-Полянского района.
По приговору суда пожилой махинатор получил 1 год 6 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.
Приговор не вступил в законную силу.
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