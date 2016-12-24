Жителей Мордовии пригласили на онлайн-программу к 80-летию прорыва блокады Ленинграда

Музей Победы 18 января приглашает жителей Республики Мордовия на онлайн программу, посвященную 80-летию прорыва блокады Ленинграда. Интернет-пользователей ждут три виртуальных выставки, онлайн-экскурсия и кинопоказы. Присоединиться к мероприятиям можно на сайте музея https://victorymuseum.ru/playbill/events/onlayn-programma-k-80-letiyu-proryva-blokady-leningrada/.

В годовщину прорыва блокады впервые будет представлена новая мультимедийная выставка «Искра надежды». Выставка посвящена операции «Искра», в ходе которой 18 января 1943 года было прорвано кольцо блокады. В виртуальную экспозицию вошло около 150 оцифрованных материалов. Это документы, фотографии, плакаты, рисунки фронтовых художников из фондов Музея Победы, снимки, сюжеты диорамы «Прорыв блокады Ленинграда» и трехмерной панорамы «Прорыв», предоставленные музеем-заповедником из Ленинградской области. Материалы рассказывают об этапах этой уникальной военной операции, подготовленной в обстановке чрезвычайной секретности и проведенной в сжатые сроки, о подвигах участников сражения.

Онлайн-гостей также ждет знакомство с еще двумя выставками. В электронной экспозиции «Ленинград в открытках блокадного периода» представлена уникальная коллекция открыток блокадного города на Неве. Зрители увидят около 40 почтовых карточек из фондов Музея Победы. Над оформлением этих открыток трудились известные художники, находившиеся в осажденном городе. Созданные ими городские пейзажи рассказывали, что памятники культуры сохранены, а ленинградцы стоят на защите города. Виртуальный выставочный проект «Ленинград. Дорога жизни» посвящен истории создания и функционирования единственной транспортной магистрали, связывавшей блокадный Ленинград со страной и проходившей по Ладожскому озеру.

Всех желающих также приглашают стать участниками виртуальной экскурсии «Непокоренный Ленинград». Уникальный иммерсивный онлайн-проект создан на основе масштабной экспозиции «Подвиг Народа». Экскурсия буквально погрузит зрителей в события того времени. Сочетание уникальных экспонатов, мультимедийных комплексов, спецэффектов и декораций, воссозданных с потрясающей достоверностью, создают «эффект присутствия». Посетители увидят знаменитую Янтарную комнату, похищенную фашистами, заглянут в легендарную библиотеку – «Публичку», не закрывавшуюся ни на один день, в госпиталь, где медики, сами едва живые от голода, спасали умирающих людей, на завод, рабочие которого выполняли план, несмотря на голод и холод.