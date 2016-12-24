В Саранске на сутки перекроют дорогу по улице Пролетарской для очистки от снега

По информации Администрации города, с утра 17 и до утра 18 января в столице Мордовии будет временно ограничено движение транспорта и исключена стоянка по улице Пролетарской (нечетная сторона) на участке от ул. Советской до ул. Васенко. Причина указывается - уборка снега и наледи с улично-дорожной сети.



Дорогу для траспорта (за исключением спецтехники и машин экстренных служб) перекроют на сутки: с 8:00 17 января до 7:00 18 января.