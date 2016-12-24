Артём Здунов обсудил с заместителем Министра просвещения РФ Андреем Николаевым капремонт и строительство школ в Мордовии

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16 января в Москве состоялась рабочая встреча Главы Мордовии Артёма Здунова и заместителя Министра просвещения России Андрея Николаева. Обсуждались вопросы проведения капитального ремонта школ республики в рамках реализации госпрограммы «Развитие образования».
В 2022 году благодаря проекту капитальный ремонт проведен в 12 общеобразовательных организациях Мордовии. На эти цели было затрачено почти 910 млн рублей, из который 781 млн рублей – средства федерального бюджета.
По госпрограмме «Развитие образования» в этом году будет отремонтировано 18 школ. Работы на многих объектах уже начались. Все проекты капремонта предварительно согласовывались с родителями, школьными комитетами. В республике создан штаб общественного контроля. Поставлена задача отремонтировать все школы к началу учебного года.
Кроме того, в ближайшие два года в Мордовии планируется построить две новые школы: здание на 600 мест в Саранске и корпус на 165 мест для Белозерьевской школы.
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