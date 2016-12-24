Разработанный в Мордовии проект трудоустройства бывших заключенных готов к тиражированию в других регионах страны

Решение, разработанное командой в Республике Мордовия в рамках Акселератора социальных решений 2022 года, опубликовано на портале «Смартека»: https://smarteka.com/nsi.



«Наличие готового решения в регионе – это, безусловно, очень важно. Но когда практика размещена на платформе «Смартека» это означает, что она уже доказала свою эффективность и готова к тиражированию и в других регионах. А это означает, что мы сможем помочь человеку, оказавшемуся в данной жизненной ситуации, в независимости от места его нахождения», - прокомментировала Елена Семелева, региональный сервисный уполномоченный Республики Мордовия.



В рамках Акселератора команда работала над жизненной ситуацией «Потеря и поиск работы» и разработала решение, направленное на трудоустройство бывших заключенных.