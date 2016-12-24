Заслуженный деятель искусств России, народный писатель Мордовии Александр Пудин отмечает 65-летний юбилей

16 января отмечает 65-летний юбилей заслуженный деятель искусств России, народный писатель Мордовии Александр Пудин. Известный драматург, режиссер, поэт, публицист родился в селе Мордовский Пимбург Зубово-Полянского района. Сегодня о нашем земляке знают далеко за пределами родного края. Александр Иванович – автор около 80-и пьес. «Александр Пудин обладает ценным писательским даром и умением чувствовать пульс, и дыхание времени», - пишут о нашем земляке театральные критики.

Александр Пудин стоял у истоков создания мордовского национального театра, был директором московского театра на Покровке под руководством Сергея Арцибашева. Возглавлял ростовский академический театр драмы имени Горького. Он находился в центре общественной и политической жизни страны.



Cегодня драматург проводит много времени на малой родине, продолжает литературную и постановочную деятельность. Недавно Александр Пудин поставил свою пьесу по книге Василия Белова «Привычное дело» на сцене вологодского театра.



Юбиляра всегда отличала огромная любовь к родной Мордовии и землякам.



«Мордва – народ жизнерадостный. Верит, что жизнь будет лучше, и все для этого сам делает, - говорил Пудин в одном из интервью. - Призвание власти, Церкви, творческой и научной интеллигенции – помогать людям, давать надежду, делать их жизнь счастливой и осмысленной». Трудные времена писателю помогает преодолевать семья, дети, малая родина, творчество. «Но самая непреходящая и надежная опора – вера и Бог» - признался он.



По информации Министерства культуры, национальной политики и архивного дела РМ, в начале февраля в Мордовском республиканском объединенном краеведческом музее имени И.Д. Воронина откроется юбилейная выставка, посвященная многолетней деятельности Александра Пудина.