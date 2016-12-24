Старый Новый год девять жителей Мордовии «отметили» мошеннической потерей более двух миллионов рублей

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По данным правоохранительных органов, самым распространенным способом совершения преступлений в минувший праздничный уик-енд стало хищение денежных средств жителей Мордовии под предлогом предотвращения несанкционированного доступа к их счетам и угрозой оформления кредита от имени потерпевших.
Подобным образом пять человек лишились 1 миллиона 800 тысяч рублей, среди которых две пенсионерки из Саранска (1951 и 1957 годов рождения), а также работник кукольного театра - он «отделался» легче всего, на 197 тысяч рублей.
Еще одна потерпевшая перечислила 200 тысяч рублей под предлогом непривлечения родственника к уголовной ответственности за якобы совершенное ДТП.
18 тысяч рублей были похищены у 32-летнего рабочего завода из поселка Ромоданово, который планировал воспользоваться платными интимными услугами и потратил деньги на обеспечение так и не произошедшей встречи со жрицой любви.
Еще 86 тысяч рублей «запулила» аферистам 28-летняя жительница Саранска, рассчитывая приобрести через телеграм-канал расчески для собак.
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