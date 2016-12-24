В Мордовии «ЛУАЗ» протаранил опору ЛЭП: 35-летняя женщина и 13-летний мальчик госпитализированы

По информации Госавтоинспекции республики, 14 января около шести часов вечера в селе Баево Ардатовского района 38-летний мужчина за рулем автомашины «ЛУАЗ-969» (без государственных регистрационных знаков) не учел скорость к конкретным условиям дорожного движения и допустил съезд с автодороги с последующим наездом на железобетонную опору ЛЭП.

В результате ДТП травмы получили пассажиры автомашины - 35-летняя женщина и 13-летний мальчик, которые с различными травмами были госпитализированы в Ардатовскую ЦРБ.

Как отмечается, водитель учинил аварию в трезвом виде. К административной ответственности за нарушения ПДД в 2022-2023 гг. он привлекался 9 раз, из них 8 приходится на превышение скорости.

На данном участке автодороги инспекторами ГИБДД выявлены недостатки транспортно-эксплуатационного состояния улично-дорожной сети – отсутствие стационарного освещения.