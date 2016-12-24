Председателю Следственного Комитета России оперативно доложат о расследовании истязаний 12-летней девочки в Мордовии

Мордовия, что творилось?
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Как сообщается в телеграм-канале Следственного Комитета РФ, в социальных сетях были опубликованы подробности истории о систематическом истязании отчимом 12-летней девочки в одном из районов Мордовии.
Бабушка воспитывала внучку на протяжении многих лет по причине отказа матери от своих обязанностей. Но после того, как мать решила забрать дочь к себе и отчиму, по словам бабушки, девочку стали регулярно истязать и причинять побои при полном бездействии органов профилактики.
Ранее Председатель Следственного Комитета России поручал доложить о ходе проверки. В настоящее время следственными органами СК по РМ расследуется уголовное дело об истязании (ст.117 УК РФ), ребенок изъят из семьи и проживает в реабилитационном центре.
Глава ведомства поручил руководителю СУ СК России по Республике Мордовия Коробову О.А. оперативно представить докладную записку о ходе расследования уголовного дела, результаты которого поставлены на контроль в центральном аппарате Следственного комитета.
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Деятельность экс-министра Чадова и других чиновников нуждается в оценке правоохранительных органов
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