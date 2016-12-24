12 января в Доме Республики состоялось торжественное мероприятие, посвященное 301-й годовщине образования прокуратуры России

С профессиональным праздником сотрудников и ветеранов прокуратуры поздравил Глава Мордовии Артём Здунов.

Руководитель республики подчеркнул: прокуратура является ключевым, координирующим звеном правоохранительной и контрольно-надзорной системы. Под пристальным вниманием прокуроров всегда самые острые проблемы, актуальные для общества и нашей республики.

«В минувшем году нам вместе пришлось решать много новых задач: это вопросы проведения частичной мобилизации, меры поддержки для военнослужащих и членов их семей, организация бесплатной юридической помощи для мобилизованных. Хочу вас поблагодарить, что мы делали это вместе, в единой команде. Мы не делились, кто главный, кто надзирающий, потому что у нас была одна задача: выполнить поручение Верховного главнокомандующего, обеспечить безопасность в нашей стране, помочь нашим ребятам», - сказал Артём Здунов.

Глава Мордовии подчеркнул, что с приходом нового прокурора республики Сергея Лапина взаимодействие органов власти и надзорного ведомства усилилось. За этот короткий срок по инициативе прокуратуры разработано два законопроекта, которые поддержало Госсобрание республики. Первый закон расширяет полномочия комиссий по делам несовершеннолетних в части защиты от домашнего насилия, особенно в семьях, где с детьми проживают граждане, имеющие судимость по тяжким статьям. Второй закон предполагает дополнительную региональную меру поддержки детей-сирот – выдачу жилищных сертификатов. Эта проблема для Мордовии очень актуальна - в очереди на жилье стоят полторы тысячи человек.

Кроме того, совместные усилия органов власти и прокуратуры направлены на поддержание порядка в сфере трудовых отношений, соблюдение прав граждан и хозяйствующих субъектов на получение мер государственной поддержки, своевременную выплату зарплат.

«В результате контроля и активных действий прокуратуры из года в год задолженность по зарплате снижается. За последние три года защищены права 83 тысяч человек. В 2020 году погашена задолженность на 620 млн. рублей, в 2021 - на 626 млн., в 2022 - на 272 млн. Потому что сейчас работодатели видят, что здесь не забалуешь. Ушло то время, когда можно было людей обманывать. Снижается и задолженность перед бизнесом - по сравнению с концом 2020 года, когда она составляла 2,5 млрд. рублей, она уменьшилась в 18 раз! Спасибо вам за работу, эти деньги пошли в экономику республики, нашим людям. Все ваши инициативы мы будем поддерживать, потому что вы смотрите в корень. Самый объективный и беспристрастный контроль - у органов прокуратуры, это самый надежный наш соратник. И если органы власти на любом уровне это понимают, то тогда это идет на благо. Нас беспокоит большое количество преступлений коррупционной направленности, потому что они развращают общество. Но в прошлом году мы существенно дали по зубам коррупции».

Прокурор Мордовии Сергей Лапин поблагодарил Главу республики и коллег по правоохранительному блоку за совместную плодотворную работу и заверил, что она будет продолжена.