Прямой эфир с генеральным директором «Газпром газораспределение Саранск» переносится на 17 января

Репортер

17 января в 14:00 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте генеральный директор «Газпром межрегионгаз Саранск» и «Газпром газораспределение Саранск» Владислав Портнов расскажет о догазификации и ответит на вопросы граждан.

Жители Мордовии могут задать интересующие вопросы под постом https://clck.ru/33FK6K  либо во время трансляции.

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