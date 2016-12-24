Прямой эфир с генеральным директором «Газпром газораспределение Саранск» переносится на 17 января

17 января в 14:00 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте генеральный директор «Газпром межрегионгаз Саранск» и «Газпром газораспределение Саранск» Владислав Портнов расскажет о догазификации и ответит на вопросы граждан.

Жители Мордовии могут задать интересующие вопросы под постом https://clck.ru/33FK6K либо во время трансляции.