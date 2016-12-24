Прямой эфир с генеральным директором «Газпром газораспределение Саранск» переносится на 17 января

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Новая дорога превратила в Саранске Северный тупик в Северный проезд
17 января в 14:00 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте генеральный директор «Газпром межрегионгаз Саранск» и «Газпром газораспределение Саранск» Владислав Портнов расскажет о догазификации и ответит на вопросы граждан.
Жители Мордовии могут задать интересующие вопросы под постом https://clck.ru/33FK6K либо во время трансляции.
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Новая дорога превратила в Саранске Северный тупик в Северный проезд
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