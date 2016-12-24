В Мордовии на федеральной трассе водитель «Нивы» погиб при лобовом столкновении своей автомашины с фурой

По информации Госавтоинспекции республики, 11 января на участке федеральной трассы М-5 «Урал» в Зубово-Полянском районе Мордовии 55-летний водитель «Нивы» погиб при лобовом столкновении своей автомашины с фурой.

Как сообщается, управлявший автомобилем «ВАЗ-212140» 55-летний мужчина при движении по трассе со стороны Москвы в направлении Пензы выехал на полосу встречного движения и совершил лобовое столкновение с большегрузом «Scania», который двигался со встречного направления прямо.

В результате ДТП водитель «Нивы» от полученных травм скончался на месте до приезда скорой медицинской помощи. Назначены экспертизы. 28-летний водитель «Scania» трезв.