Бывший заместитель начальника исправительной колонии предстанет в Мордовии перед судом по обвинению в получении взятки

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Сотрудниками УФСБ по РМ совместно с оперативниками собственной безопасности УФСИН по РМ пресечена противоправная деятельность бывшего заместителя начальника исправительной колонии N17.
По данным следствия, в 2020 году обвиняемый, пользуясь своим должностным положением, получил от осужденного мобильный телефон стоимостью 45 тысяч рублей за совершение заведомо незаконных действий. Взятка предназначалась за оказание содействия в решении вопроса о переводе на облегченные условия отбывания наказания.
В отношении фигуранта было возбуждено и расследовано уголовное дело по ч. 3 ст. 290 УК РФ (получение взятки). В настоящее время материалы уголовного дела с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлены в суд для рассмотрения по существу.
Заметим, что несколькими месяцами ранее мордовский суд огласил приговор непосредственному шефу обвиняемого - бывшему начальнику колонии №17. Он также был уличен в получении взяток от заключенного за различные поблажки. Сиделец через доверенное лицо приобрел для «босса» в качестве взятки различную технику - мобильный телефон, телевизор, комплект спутникового телевидения на общую сумму более 66 тысяч рублей.
В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками УФСБ по РМ и при содействии оперативников ОСБ УФСИН по РМ противоправная деятельность начальника колонии была пресечена. Суд признал его виновным и назначил наказание в виде 3 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима.
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