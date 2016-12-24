«Мы должны вместе защитить нашу молодежь»: Минкультуры, Минобразования и Госкоммолодежи подписали соглашения с Мордовской митрополией

Мордовия стала одним из первых регионов страны, где гражданские институты и православная церковь будут взаимодействовать на системной основе. Соглашения о сотрудничестве с Мордовской митрополией 11 января подписали Министерство культуры, национальной политики и архивного дела, Министерство образования и Госкомитет по делам молодежи Республики Мордовия. Подписание состоялось в присутствии Главы Мордовии Артёма Здунова.

Руководитель республики подчеркнул значимость этой инициативы региона с точки зрения исполнения указа Президента России Владимира Путина «Об утверждении основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных духовно-нравственных ценностей». Кроме того, инициатива была поддержана Святейшим Патриархом Московским и всея Руси Кириллом.

Соглашения о сотрудничестве направлены, в первую очередь, на духовно-нравственное воспитание молодежи.

«Все мы видим, какие атаки идут сейчас на нашу молодежь - в информационном поле развернута настоящая война, - сказал Артём Здунов. - Мы должны все вместе этому противостоять, чтобы защитить наших детей. Для этого надо дать им основу - духовно-нравственное воспитание. Не секрет, что во многие учреждения священнослужителей просто не пускали - такие случаи были. Мы это устраним. Будем работать совместно, начиная с проведения в школах «Разговоров о важном». Надо рассказать детям об истории православия, об истории России. Ведь, как известно, если не дать человеку весть - откуда возьмется совесть, если не дать знание - не будет сознания. Всё это взаимосвязано. Поэтому сейчас нельзя разделять гражданские институты и институты православия. Здесь мы должны действовать солидарно».

Митрополит Саранский и Мордовский подчеркнул: «В обществе есть большая востребованность, чтобы наши дети вернулись к нравственным корням, которые основаны на духовности и святости нашей истории. Та традиция, которая существовала в России, - стремиться к чистоте и добру и избегать греха и всякого зла - была основой наших достижений и в государственных делах, и в семейной жизни, и в труде. Уверен, что вместе с министерствами мы усилим воспитательный процесс, обогатим друг друга и сумеем преодолеть то охлаждение по отношению к нашим историческим корням, которое произошло в 90-е годы. Я думаю, что наши дети, услышав от нас слова правды, начнут этой правдой созидать наше будущее».