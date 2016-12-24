Социалка, коммуналка и дороги: в Доме Республики рассмотрели планы по развитию Старошайговского района

Развитие социальной, коммунальной и дорожной инфраструктуры Старошайговского района обсудили 11 января на совещании у Главы Мордовии Артёма Здунова. Есть ряд вопросов, которые жители населенных пунктов обозначают как проблемные, о них доложил глава района Геннадий Мухин.

Одно из основных направлений – капитальный ремонт трех общеобразовательных организаций. Старошайговская средняя школа – центральная в районе – 1988 года постройки, включена в госпрограмму «Развитие образования» на 2024 год. Однако уже сейчас здание нуждается в капремонте.

Заместитель Председателя Правительства Мордовии Галина Лотванова сообщила, что в Минпросвещения РФ направлено письмо о необходимости проведения капремонта в текущем году дополнительно в трех школах республики, среди которых и Старошайговская. Глава Мордовии подчеркнул, что вопрос выделения дополнительного финансирования на 2023 год нужно держать на контроле. Капремонт Новотроицкой и Новоакшинской школ запланировали провести в 2024 году.

Также обсудили вопрос строительства очистных сооружений в Старом Шайгове и водопроводных сетей в селах Мельцаны и Старая Теризморга. Инвестпроект по строительству очистных сооружений мощностью 400 м3/сутки и канализационных сетей в селе Старое Шайгово запланирован на 2024-2025 годы, включен в программу социально-экономического развития региона. Вместе с тем из-за аварийного состояния существующих очистных есть острая необходимость приступить к реализации проекта как можно быстрее.

«Давайте обратимся в Минстрой России с просьбой о переносе работ по этому объекту и некоторым другим на более ранний срок. Уверен, поддержка нам будет – мы быстрее выполним программу социально-экономического развития республики», - подчеркнул Артём Здунов.

Что касается строительства водопроводных сетей в Мельцанах, то проект на эти работы по двум улицам уже включен в программу модернизации коммунальной инфраструктуры на 2024 год. Для строительства водопровода еще по одной улице в Мельцанах и капремонта сетей в Старой Теризморге перед руководством района поставлена задача по подготовке проектно-сметной документации. После этого работы также планируется включить в программу.

В ходе совещания речь шла и о ремонте зданий клубов в селах Старая Федоровка, Лемдяй и Конопать. Все они находятся в рабочем состоянии, в них ведется активная культурно-досуговая деятельность, работают творческие коллективы, но здания требуют существенного обновления. После обсуждения вопроса Глава Мордовии обозначил свою позицию о необходимости подготовки ПСД и проработке вопроса о финансировании работ на 2024-2025 годы: «Если состояние сооружений не аварийное, то их нужно приводить в цивилизованный вид».

Обсудили также ремонт автомобильной дороги местного значения в селе Кулдым за счет средств дорожного фонда РМ и возможность возведения фельдшерско-акушерских пунктов в селах Старая Федоровка, Лемдяй и Конопать в рамках программы модернизации первичного звена здравоохранения.

Кроме того, перед районом были поставлены задачи, касающиеся управления многоквартирным жилым фондом, инвентаризации имущества и земельных участков.