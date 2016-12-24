Сенатор Петр Тултаев встретился со специалистами и руководителем отделения Социального фонда в РМ

С 1 января 2023 года Социальный фонд России официально начал свою работу. Он создан путем объединения Пенсионного фонда и Фонда социального страхования. 11 января сенатор от Мордовии, бывший саранский градоначальник Петр Тултаев встретился со специалистами и руководителем регионального отделения Фонда Владимиром Василькиным. В ходе встречи обсуждались различные аспекты работы новой структуры.

Как отмечалось, подготовка к преобразованиям велась практически весь прошлый год: синхронизировались базы данных, унифицировались стандарты и методики работы. Теперь за льготами и выплатами можно обращаться в одно учреждение. Сохранились все точки приема граждан - 22 единых офиса, они располагаются по адресам клиентских служб Пенсионного фонда в Саранске и районных центрах.

Хорошим примером начала работы стало предоставление новой выплаты - единого пособия на детей. Рассмотрение поступивших заявлений сотрудники Фонда начали уже с 3 января. Даты доставки пенсий и пособий остались прежними. Тем, кто уже получает эти выплаты, подавать заявление в Социальный фонд России для переназначения мер в связи с объединением не потребуется.

Обратиться за пособиями, выплатами и сервисами Социального фонда можно будет, как и прежде, через портал Госуслуги, непосредственно в клиентских офисах Соцфонда или через МФЦ.