В Мордовии к проекту «Народный фронт. Всё для победы» присоединились жители двух сел Атюрьевского района

«Елка желаний»
Пятиклассница Аня Дворникова из Рузаевки отправится на «Остров Мечты»
К проекту «Народный фронт. Всё для победы» присоединились сразу два села Атюрьевского муниципального района. Отзывчивые жители Татарского Тенишева и Усть-Рахмановки решили поддержать бойцов, задействованных в специальной военной операции.
Для дальнейшей отправки на передовую сельчане привезли в региональное отделение Народного фронта несколько коробок с медикаментами, продуктами длительного срока хранения, термобелье, носки, салфетки. Надо отметить, что таттенишевцы уже второй раз оказывают помощь военнослужащим всей деревней.
Активисты Народного фронта искренне поблагодарили людей, проживающих в Татарском Тенишеве и Усть-Рахмановке, за их отзывчивость и твердую гражданскую позицию. Также напомним, что региональный сбор «Народный фронт. Всё для победы» продолжается. Сделать это можно двумя способами:
- Зайти на сайт Народного фронта «Всё для победы» и перечислить средства по указанным реквизитам либо QR-коду;
- передать необходимые вещи/предметы в региональное отделение Народного фронта в Республике Мордовия по адресу: г. Саранск, Дом Союзов, кабинеты 104, 114. Информацию можно уточнить по телефонам: 8 (8342) 24-15-50, 24-08-69.
Поделиться в соц. сетях:
Пятиклассница Аня Дворникова из Рузаевки отправится на «Остров Мечты»
Глава Мордовии Артём Здунов в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики
Артём Здунов вручил главам районов Мордовии ключи от новой коммунальной техники
В Доме Республики состоялась церемония награждения, посвященная Дню добровольца
Новая дорога превратила в Саранске Северный тупик в Северный проезд
В Саранске распахнуло свои двери обновленное здание детской поликлиники №2
Артём Здунов потребовал разобраться с выведенными из бюджета средствами
Артём Здунов встретился с Героем России Давидом Малыйкиным и его семьей
В Доме Республики подвели итоги работы строительного комплекса и дорожного хозяйства
В Мордовии открылось высокотехнологичное фармацевтическое производство