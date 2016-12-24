В Мордовии к проекту «Народный фронт. Всё для победы» присоединились жители двух сел Атюрьевского района

К проекту «Народный фронт. Всё для победы» присоединились сразу два села Атюрьевского муниципального района. Отзывчивые жители Татарского Тенишева и Усть-Рахмановки решили поддержать бойцов, задействованных в специальной военной операции.

Для дальнейшей отправки на передовую сельчане привезли в региональное отделение Народного фронта несколько коробок с медикаментами, продуктами длительного срока хранения, термобелье, носки, салфетки. Надо отметить, что таттенишевцы уже второй раз оказывают помощь военнослужащим всей деревней.

Активисты Народного фронта искренне поблагодарили людей, проживающих в Татарском Тенишеве и Усть-Рахмановке, за их отзывчивость и твердую гражданскую позицию. Также напомним, что региональный сбор «Народный фронт. Всё для победы» продолжается. Сделать это можно двумя способами:

- Зайти на сайт Народного фронта «Всё для победы» и перечислить средства по указанным реквизитам либо QR-коду;

- передать необходимые вещи/предметы в региональное отделение Народного фронта в Республике Мордовия по адресу: г. Саранск, Дом Союзов, кабинеты 104, 114. Информацию можно уточнить по телефонам: 8 (8342) 24-15-50, 24-08-69.