В Мордовии в ходе рейдов на праздники сотрудники Госавтоинспекции поймали 92 нетрезвых водителя

В праздничные и выходные дни на территории республики сотрудники Госавтоинспекции провели комплекс мероприятий, направленных на профилактику дорожно-транспортных происшествий. Контроль за соблюдением ПДД участниками дорожного движения был усилен проведением массовых проверок в рамках оперативно-профилактических мероприятий «Безопасный район», «Безопасный регион», «Нетрезвый водитель».

По информации МВД по РМ, рейды проводились в Саранске и во всех районах республики. Патрули ДПС работали в усиленном режиме в местах концентрации ДТП, массового скопления граждан, а также на участках автодорог, где чаще всего можно встретить нарушителей.

Отдельное внимание сотрудников Госавтоинспекции Мордовии было уделено выявлению нетрезвых водителей. За девять дней проведения рейдовых проверок было задержано 92 водителя в нетрезвом состоянии, из которых 14 совершили данное нарушение повторно. За управление транспортным средством в состоянии опьянения, согласно ст. 12.8 КоАП РФ, каждому из попавшихся грозит штраф в размере 30 тысяч рублей с лишением прав на срок от полутора до двух лет. При этом, если водитель повторно совершает данное правонарушение, то наступает уголовная ответственность по ст. 264 прим.1 УК РФ.

Кроме того, сотрудниками Госавтоинспекции в отношении водителей составлено более 60 протоколов за выезд на полосу встречного движения, 36 за непредоставление преимущества в движении пешеходам, 220 за техническую неисправность транспортного средства (тонировку) и т.д. Всего было выявлено более тысячи нарушений.