В Мордовии объявлен набор кандидатов в отряд специального назначения «Гром» МВД по РМ

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Как отмечается в информации, без бойцов отряда специального назначения «Гром» Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РМ не обходится ни одна операция по пресечению деятельности организованных преступных групп, задержанию лиц, причастных к незаконному обороту запрещенных веществ.
Служба сотрудников «Грома» связана с постоянным риском для жизни и требует отличной физической подготовки, умения эффективно выполнять боевые задачи в условиях стремительно меняющейся обстановки. Почти все бойцы отряда имеют спортивные разряды и значительное время уделяют тренировкам.
Требования к кандидатам:
- среднее профессиональное образование
- требования к состоянию здоровья, уровню физической подготовки
- возраст до 40 лет.
Сотрудникам гарантируются:
- ежегодный оплачиваемый отпуск (40 дней);
- стабильная и своевременная заработная плата;
- льготные условия для предоставления мест в детских садах;
- возможность получения выплаты для приобретения (строительства) собственного жилья;
- возможность прохождения лечения и отдыха в санаториях МВД России;
- бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей;
- премии за добросовестное выполнение служебных обязанностей, поощрительные выплаты за особые достижения в службе.
Вакансии оперуполномоченных отряда специального назначения «Гром» имеются в Управлении по контролю за оборотом наркотиков МВД (г.Саранск, ул. Большевистская, 11Б).
По возникшим вопросам можете обратиться по телефону: (8342) 28-33-33. Заполненное резюме необходимо направить по адресу: kandidat13@mvd.ru.
С полным списком вакансий можно ознакомиться на сайте: https://13.мвд.рф/vacancy.
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