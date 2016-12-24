В Мордовии объявлен набор кандидатов в отряд специального назначения «Гром» МВД по РМ

Как отмечается в информации, без бойцов отряда специального назначения «Гром» Управления по контролю за оборотом наркотиков МВД по РМ не обходится ни одна операция по пресечению деятельности организованных преступных групп, задержанию лиц, причастных к незаконному обороту запрещенных веществ.

Служба сотрудников «Грома» связана с постоянным риском для жизни и требует отличной физической подготовки, умения эффективно выполнять боевые задачи в условиях стремительно меняющейся обстановки. Почти все бойцы отряда имеют спортивные разряды и значительное время уделяют тренировкам.

Требования к кандидатам:

- среднее профессиональное образование

- требования к состоянию здоровья, уровню физической подготовки

- возраст до 40 лет.

Сотрудникам гарантируются:

- ежегодный оплачиваемый отпуск (40 дней);

- стабильная и своевременная заработная плата;

- льготные условия для предоставления мест в детских садах;

- возможность получения выплаты для приобретения (строительства) собственного жилья;

- возможность прохождения лечения и отдыха в санаториях МВД России;

- бесплатное медицинское обслуживание сотрудников и членов их семей;

- премии за добросовестное выполнение служебных обязанностей, поощрительные выплаты за особые достижения в службе.

Вакансии оперуполномоченных отряда специального назначения «Гром» имеются в Управлении по контролю за оборотом наркотиков МВД (г.Саранск, ул. Большевистская, 11Б).

По возникшим вопросам можете обратиться по телефону: (8342) 28-33-33. Заполненное резюме необходимо направить по адресу: kandidat13@mvd.ru.

С полным списком вакансий можно ознакомиться на сайте: https://13.мвд.рф/vacancy.