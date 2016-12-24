В АПК Мордовии в этом году будут реализованы проекты общей стоимостью 7 млрд рублей

Итоги работы агропромышленного комплекса Мордовии в минувшем году и задачи на предстоящий период обсудили 10 января на совещании у Главы республики Артёма Здунова. Отрасль показывает устойчивое развитие. В 2022 году темпы роста сельскохозяйственного производства составили 112,6 %, в перерабатывающей промышленности – 107 %.



Валовой сбор зерновых и зернобобовых культур в республике составил около 1,8 млн тонн, масличных культур – 154 тысячи тонн. Эти показатели будут сохранены и в текущем году. Выращено 778 тысяч тонн сахарной свеклы, рост объемов в 2023 году составит 106,6 %. Животноводами региона произведено 440 тысяч тонн мяса, молока - 502 тысячи тонн, яиц – более 1,5 млн штук. Было отмечено, что по всем направлениям на этот год запланирован рост достигнутых показателей.



Также в наступившем году предполагается прирост производства продукции пищевой и перерабатываюшей промышленности в среднем на 3-5 % - молока и молочной продукции, сыров, колбасных изделий и мясных полуфабрикатов, сахара.



По итогам 2022 года экспорт продукции АПК Мордовии составил около 30 млн долларов. Сейчас прорабатывается взаимодействие компании «Хорошее дело» с Китаем, «Талины» - с Китаем и Вьетнамом, налажено устойчивое сотрудничество с Беларусью и Киргизией.



«Общий объем господдержки АПК Мордовии в 2022 году составил чуть более 2 млрд рублей, на текущий год запланировано 2,4 млрд рублей. В рамках реализации мероприятий госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий» в 2022 году в республику привлечено более 976 млн рублей. В текущем году планируется обустроить объектами инженерной инфраструктуры под жилищную застройку не менее 700 земельных участков, реализовать 84 грантовых проекта по благоустройству сельских территорий», - отметил министр сельского хозяйства и продовольствия РМ Александр Кечайкин.



Предстоит построить Дом культуры и отремонтировать детский сад в поселке Совхоз Красное Сельцо Рузаевского района, провести ремонт Дома культуры и детского сада в селе Большая Елховка Лямбирского района. Глава Мордовии заострил внимание на строительстве бассейнов в районах республики. За последние два года водные объекты появились в Ардатове, Краснослободске и Атяшеве, на 2024 год готовится проект на строительство бассейна в Чамзинке.



«Прорабатывайте это направление с руководителями крупных районов – Зубово-Полянского, Торбеевского. У жителей есть потребность в таких объектах», - подчеркнул Артём Здунов.



В 2022 году введено в оборот около 6 тысяч гектаров земель, ранее выбывших из сельхозоборота. В 2023 году планируется ввести в оборот еще 7 тысяч гектаров угодий, в том числе 2 тысячи гектаров с привлечением федерального финансирования.



Александр Кейчайкин рассказал о подготовке к предстоящей посевной кампании, в том числе о наличии семян, минеральных удобрений и техники.



Было также отмечено, что на 2023 год в АПК запланирована реализация новых проектов общей стоимостью 7 млрд рублей, которые обеспечат создание 800 рабочих мест. В их числе семенные комплексы в Атяшевском и Дубенском районах, животноводческие комплексы в Атяшевском районе, комбикормовый завод в Ковылкинском районе.



Артём Здунов подчеркнул, что необходимо тщательно продумать обеспечение новых производств сотрудниками. «Это серьезнейший вопрос. По возможности нужно привлекать людей, прибывающих с новых территорий, работающих вахтовым методом и безработных, проводить необходимое переобучение», - отметил он.