Глава Мордовии: «В вопросах профилактики пожаров нельзя снижать активность - от этого зависит жизнь и безопасность людей»

Вопросы работы противопожарной службы республики обсудили 10 января на совещании у Главы Мордовии. В том числе речь шла об обновлении парка пожарной техники, состоянии пожарных депо, кадровом обеспечении, а также профилактических мероприятиях, направленных на предупреждение возгораний.

В совещании приняли участие вице-премьер Наталья Таркаева, министр лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ Алексей Ларькин, председатель Госкомитета по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям РМ Андрей Наумов, начальник Главного управления МЧС России по РМ Сергей Репин.

Глава Мордовии подчеркнул: в вопросах профилактики нельзя снижать активность - от этого зависит жизнь и безопасность людей. Сейчас, с наступлением сильного похолодания, возрастает риск возникновения пожаров в жилых домах и отравления угарным газом при использовании газового оборудования. Поэтому особое внимание следует уделить профилактическим рейдам с осмотром газовых систем. Как отметил начальник Главного управления МЧС России по РМ Сергей Репин, эта работа проводится в ежедневном режиме. «Профилактические группы работают по всей республике», - сказал он.

Также на совещании шла речь о профилактике лесных пожаров. Глава республики подчеркнул: к наступлению пожароопасного сезона необходимо готовиться заблаговременно. В прошлом году благодаря превентивным мерам удалось не допустить серьезных пожаров. Будущий сезон тоже нужно встретить во всеоружии.

«Какая работа по профилактике сейчас проводится?» - обратился Артём Здунов к министру лесного, охотничьего хозяйства и природопользования РМ Алексею Ларькину.

Основной акцент, по словам министра, делается на трехуровневый мониторинг лесопожарной обстановки, в том числе с использованием средств космического мониторинга и систем видеонаблюдения. В прошлом году увеличилось число используемых видеокамер, и эта работа будет продолжена. Новая лесопатрульная техника, которая поступила в республику в конце прошлого года, впервые за долгий период, тоже будет использоваться для предотвращения лесных пожаров.