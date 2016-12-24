В Саранске в храме Иоанна Кронштадтского собирают посылки для наших бойцов и пекут для них пирожки

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В храме Иоанна Кронштадтского на ул. Солнечной в Саранске собирают посылки для бойцов, которые находятся в зоне проведения специальной военной операции. Прихожане приносят сюда теплые вещи, продукты длительного хранения, лекарственные средства. Кроме того, солдатам передают домашнее сливочное масло, творог, сыр, а еще письма с теплыми словами и добрыми пожеланиями.
В храме также пекут пирожки, которые после остывания хранят в морозильных камерах. А не так давно здесь начали делать окопные свечи. Технология их изготовления проста - в консервную банку укладывают картон, после чего туда заливают воск или парафин. Прихожане поддержали идею и стали приносить еще и контейнеры для будущих свечей, которые необходимы бойцам в походных условиях.
В ближайшее время в зону проведения специальной военной операции из храма Иоанна Кронштадтского отправятся более 600 пирожков, около 350 окопных свечей и десятки коробок с продуктами и теплыми вещами. Собирать посылки для солдат здесь будут и дальше.
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