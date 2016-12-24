В Мордовии инспекторы ДПС применили табельное оружие для задержания нетрезвого «гонщика»

По информации регионального МВД, в новогодние каникулы для остановки пытающегося уйти от преследования на своей «девятке» водителя, инспекторы ДПС применили табельное оружие.

Как сообщается, ночью 2 января сотрудники ДПС Темниковского отделения Госавтоинспекции заметили автомобиль «ВАЗ 2109», двигавшийся по улицам города на большой скорости и создававшим аварийные ситуации. Включив проблесковые маяки и специальный звуковой сигнал на патрульной автомашине, экипаж через громкоговоритель потребовал от водителя остановить автомобиль. Однако тот только увеличил скорость и попытался оторваться от машины сотрудников ДПС, выезжая при этом на полосу встречного движения.

В соответствии с Федеральным законом «О полиции» для принудительной остановки транспортного средства при выезде из населенного пункта полицейскими было применено табельное оружие, правонарушитель задержан, автомашина изъята в рамках требований законодательства.

В отношении задержанного 22-летнего парня были составлены административные материалы за невыполнение водителем транспортного средства требования о прохождении медицинского освидетельствования на состояние опьянения, невыполнение законного требования сотрудника полиции об остановке транспортного средства и выезд в нарушение Правил дорожного движения на полосу, предназначенную для встречного движения.