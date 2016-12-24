Компания «РМ Рейл» сертифицировала новый вагон для перевозки технического углерода с защитой от атмосферных осадков

«Отличный старт года у компании «РМ Рейл»! Новая модель разработана в партнерстве с заказчиком - производителем сырья, аналогов ей в нашей стране нет. В ближайших планах - представить рынку еще несколько новинок специализированного подвижного состава. Успехов!», - отметил Глава Мордовии Артём Здунов.

Технический углерод - абсолютно новый для «РМ Рейл» продукт, под транспортировку которого и создана модель подвижного состава. Заказчиком хоппера выступил производитель сырья, который планирует нарастить собственный парк за счет вагонов с увеличенными объемом кузова и грузоподъемностью.

Специалисты Инжинирингового центра создали надежную, эффективную в эксплуатации модель с лучшими техническими характеристиками. Ее параметры уникальны: грузоподъемность – 67 т (на 7 т больше аналогичных моделей), объем кузова – не менее 150 куб. м (+3 куб. м.), срок службы – 32 года. Вагон оборудован 12-ю загрузочными и 8-ю разгрузочными люками.