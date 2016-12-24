В Саранске мошенники оставили пенсионерку без сбережений с криминальным «этюдом» про ДТП ее дочери

В столице Мордовии к полицейским обратилась пожилая местная жительница и сообщила о совершенном в отношении нее мошенничестве. Использованный сценарий обмана с рассказом о мнимом ДТП родственников весьма активно применяется жуликами при вытягивании денег у саранских пенсионеров.

По информации МВД по РМ, 82-летней жительнице города на стационарный телефон позвонила неизвестная особа, которая выдавала себя за ее дочь. Плача, она рассказала, что стала виновницей ДТП, в котором пострадала девушка. «Пострадавшая» также подключилась к разговору и описала повреждения, полученные в результате аварии.

Как и всегда в таких случаях, для возмещения вреда здоровью и ухода от уголовной ответственности требовалось заплатить деньги. Пенсионерка сообщила, что у нее есть 180 тысяч рублей. После этого злоумышленники продиктовали местной жительнице образец ходатайства о прекращении уголовного дела и указали на необходимость передать денежные средства «курьеру».

По инструкции аферистов, наличность пожилая женщина спрятала в личные вещи и сложила в пакет, который передала приехавшему к ней домой мужчине в медицинской маске.

Понятное дело, в дальнейшем выяснилось, что настоящая дочь потерпевшей в никакую аварию не попадала и матери не звонила. В настоящий момент проводится комплекс необходимых мероприятий, направленных на установление лиц, причастных к совершению преступления.

МВД по РМ обращается к жителям региона: в случае, если вы получили подобный звонок, прежде всего, успокойтесь. Под любым предлогом прервите разговор и сами перезвоните родственнику, от имени которого или о котором идет речь. Если его телефон отключен, то перезвоните другим родственникам.

Полицейские также рекомендуют провести беседу с лицами пожилого возраста. Разъяснить им, как необходимо себя вести в подобных ситуациях, записать на листок и оставить на видном месте номера телефонов, по которым необходимо позвонить и рассказать о происходящих событиях. Будьте бдительны!