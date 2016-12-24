Якшамо(а) Атя и Деды Морозы из национальных регионов России установили мировой рекорд

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14 Дедов Морозов из разных уголков России одновременно посетили Москву с 5 по 7 января и встретились на Манежной площади в центре города. Это первая всероссийская встреча Дедов Морозов в столице в рамках традиционного зимнего фестиваля«Путешествие в Рождество».
Зимние волшебники побывали в Москве по приглашению городского Комитета по туризму. В течение трех дней они гуляли по городу, посещали достопримечательности, рассказывали о новогодних традициях, фотографировались с москвичами и туристами, дарили подарки детям.
Многие из Дедов Морозов оказались в Москве в первый раз. Сказочные персонажи рассказывали о традициях — как встречают Новый год на их малой родине и как их там называют. Например, в Бурятии — Сагаан Убген, в Татарстане и Башкирии — Кыш Бабай, а в Кабардино-Балкарии — Уэс Дадэ, в Мордовии – Якшамо(а) Атя.
Один из итогов их визита в столицу — национальный и мировой рекорд. Достижение под названием «Первый всероссийский слет региональных Дедов Морозов в Москве» зафиксировало международное агентство регистрации рекордов «Интеррекорд». Оно считается крупнейшей в Евразии альтернативой Guinness World Records (Книги рекордов Гиннесса).
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