Гендиректор «Газпром межрегионгаз Саранск» и «Газпром газораспределение Саранск» Владислав Портнов ответит на вопросы жителей Мордовии

«Пусть она прослужит как можно дольше!»
Артём Здунов вручил главам районов Мордовии ключи от новой коммунальной техники
12 января в 14:00 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте (https://vk.com/officialmordovia?w=wall-98502372_126047) генеральный директор «Газпром межрегионгаз Саранск» и «Газпром газораспределение Саранск» Владислав Портнов расскажет о догазификации и ответит на вопросы жителей Мордовии.
Вопросы можно оставить уже сейчас в комментариях под постом либо во время эфира.
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Артём Здунов вручил главам районов Мордовии ключи от новой коммунальной техники
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