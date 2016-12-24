Гендиректор «Газпром межрегионгаз Саранск» и «Газпром газораспределение Саранск» Владислав Портнов ответит на вопросы жителей Мордовии

12 января в 14:00 в паблике «Республика Мордовия» ВКонтакте (https://vk.com/officialmordovia?w=wall-98502372_126047) генеральный директор «Газпром межрегионгаз Саранск» и «Газпром газораспределение Саранск» Владислав Портнов расскажет о догазификации и ответит на вопросы жителей Мордовии.

Вопросы можно оставить уже сейчас в комментариях под постом либо во время эфира.