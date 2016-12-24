Прокуратура РМ сообщила о решенных проблемах в области здравоохранения после «воздействия» надзорного ведомства

«Это за что так Мордовию не любить?»
Артём Здунов потребовал разобраться с выведенными из бюджета средствами
В ходе личного приема жителей республики прокурором Мордовии Сергеем Лапиным нередко озвучиваются проблемные вопросы в сфере оказания медицинской помощи.
Так, в Теньгушевском районе председатель районной общественной организации инвалидов сообщила об отсутствии в местной районной больнице узких специалистов - эндокринолога, ревматолога, гастроэнтеролога и уролога, а также длительном ожидании медицинской помощи.
По поручению прокурора республики была проведена проверка, в ходе которой установлено, что по штатному расписанию районной больницы указанные врачи отсутствуют. При этом в нарушение федерального закона оказание консультативной помощи узкими специалистами, в том числе с использованием теле-медицинских технологий, районной больницей надлежащим образом не организовано.
В этой связи главному врачу районной больницы было внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. С Министерством здравоохранения РМ достигнута договоренность об осуществлении выезда в районную больницу врачей-эндокринолога, ревматолога, гастроэнтеролога и уролога.
В свою очередь, жительница Барашево на приеме у прокурора Мордовии пожаловалась на отсутствие в поселке аптеки. В ходе проверки выяснилось, что в поселке с населением 1,9 тысяч человек аптека отсутствует. Но при этом, имеется амбулатория, являющаяся структурным Теньгушевской районной больницы, которая имеет лицензию на осуществление фармацевтической деятельности. Однако, в нарушение федерального закона руководство больницы фактическое осуществление такой деятельности не организовало.
В целях устранения выявленных нарушений закона главному врачу районной больницы внесено представление, которое рассмотрено и удовлетворено. Как отмечается, в последний тень 2022 года в амбулатории поселка Барашево начал функционировать аптечный пункт.
Поделиться в соц. сетях:
Артём Здунов потребовал разобраться с выведенными из бюджета средствами
Глава региона Артём Здунов осмотрел новые квартиры и пообщался с новоселами
Новая дорога превратила в Саранске Северный тупик в Северный проезд
Пятиклассница Аня Дворникова из Рузаевки отправится на «Остров Мечты»
В Доме Республики подвели итоги работы строительного комплекса и дорожного хозяйства
В Мордовии открылось высокотехнологичное фармацевтическое производство
В Саранске распахнуло свои двери обновленное здание детской поликлиники №2
В Доме Республики состоялась церемония награждения, посвященная Дню добровольца
Артём Здунов вручил главам районов Мордовии ключи от новой коммунальной техники
Деятельность экс-министра Чадова и других чиновников нуждается в оценке правоохранительных органов