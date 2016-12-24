В магазинах Мордовии появилось мороженое от мордовского Деда Мороза Якшамо(а) Атя

В Мордовии специально к Новому году агрофирма «Норов» выпустила лимитированную партию мороженого от мордовского Деда Мороза Якшамо(а) Атя. Потребителям будет доступно эксклюзивное лакомство в двух вкусах – ванильный пломбир и шоколадный пломбир.

Мороженое произведено без красителей, консервантов и заменителей молочных жиров. В его состав входят натуральные продукты собственного производства: коровье молоко, сухое молоко, сливочное масло, сливки, а также сахар, ванилин и какао. Всего в продажу поступит более 300 тысяч порций каждого вида. В фирменных магазинах такой пломбир будет стоить 36 рублей.

Жители Мордовии могут купить мороженое от мордовского Деда Мороза Якшамо(а) Атя во всех торговых точках агрофирмы «Норов».

В Саранске лимитированная партия лакомства будет продаваться по следующим адресам: ул. Советская, 5; ул. Косарева, 50/8; ул. Пролетарская, 27: ул. Полежаева, 64; проспект 70 лет Октября, 77а; ул. Полежаева, 57; ул. Коваленко, 12; ул. Марины Расковой, 30; ул. Веселовского, 62а к6; ул. Московская, 42; проспект 60 лет Октября, 97; проспект Ленина, 3; ул. Косарева, 112; ул. Гагарина, 89; ул. Фридриха Энгельса, 15 к1; ул. Кирова, 71 киоск; проспект Российской Армии, 18; ул.Рабочая, 15а ст1; рп. Луховка.

Также продукцию агрофирмы «Норов» можно приобрести в магазинах торговых сетей Эверест, Магнит, Пятерочка, Светофор.