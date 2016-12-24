В прокуратуре Мордовии организована горячая линия по вопросам прохождения отопительного сезона

Во исполнение поручения Генеральной прокуратуры Российской Федерации в прокуратуре Мордовии организована работа «горячей линии» по вопросам прохождения отопительного сезона, которая будет функционировать до его завершения.

Граждане могут сообщить о нарушении температурного режима в многоквартирных домах и индивидуальных жилых домах, ненадлежащем качестве горячего водоснабжения, перебоях при газо-, электро- и водоснабжении и иных нарушениях их прав, связанных с прохождением отопительного сезона.

Прием сообщений осуществляется с понедельника по пятницу с 09.00 до 13.00 и с 14.00 до 18.00 (по пятницам до 17.00) по телефонам: 8 (8342) 47-54-39, 47-54-01.

В выходные и нерабочие праздничные дни прием сообщений осуществляется дежурным прокурором по телефону: 8 (8342) 47-55-05.

В ночное время прием сообщений также осуществляется дежурным прокурором по телефону: 8 927 275 83 05.

Подача сообщения также возможна круглосуточно на специально выделенный адрес электронной почты «teplo@13.mailop.ru».

Кроме того, «горячие линии» в рабочее время действуют во всех межрайонных и районных прокуратурах по следующим номерам телефонов:

прокуратура Ленинского района г. Саранска – 8 (8342) 47-79-94, 47-24-84;

прокуратура Октябрьского района г. Саранска – (8342) 55-65-97, 55-57-85, 55-64-52;

прокуратура Пролетарского района г. Саранска – 8 (8342) 47-49-19,

47-39-99, 47-24-32;

Ковылкинская межрайонная прокуратура – 8 (83453) 2-14-76, 2-16-80;

Рузаевская межрайонная прокуратура – 8 (83451) 6-12-36;

прокуратура Ардатовского района – 8 (83431) 3-12-27;

прокуратура Атюрьевского района – 8 (83454) 2-21-03;

прокуратура Атяшевского района – 8 (83434) 2-13-51;

прокуратура Большеберезниковского района – 8 (83434) 2-31-32, 2-31-34;

прокуратура Большеигнатовского района – 8 (83442) 2-13-84;

прокуратура Дубенского района – 8 (83447) 2-16-66;

прокуратура Ельниковского района – 8 (83444) 2-61-76;

прокуратура Зубово-Полянского района – 8 (83458) 2-17-46, 2-50-81;

прокуратура Инсарского района – 8 (83449) 2-27-39;

прокуратура Ичалковского района – 8 (83433) 2-19-58;

прокуратура Кадошкинского района – 8 (83448) 2-36-46;

прокуратура Кочкуровского района – 8 (883439) 2-17-03;

прокуратура Краснослободского района – 8 (83443) 2-11-05;

прокуратура Лямбирского района – 8 (83441) 2-90-54, 2-90-55;

прокуратура Ромодановского района – 8 (83438) 2-90-98;

прокуратура Старошайговского района – 8 (83432) 2-11-80;

прокуратура Темниковского района – 8 (83445) 2-25-81, 2-14-15;

прокуратура Теньгушевского района – 8 (83446) 2-22-71;

прокуратура Торбеевского района – 8 (83456) 2-05-25;

прокуратура Чамзинского района – 8 (83437) 2-36-78.