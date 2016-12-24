Глава Мордовии в канун Нового года приехал в Темниковский дом-интернат с подарками для детей

В канун Нового года Глава Мордовии приехал в Темниковский детский дом-интернат. Здесь живут и обучаются 30 воспитанников. Большинство ребят - дети-инвалиды, но это не мешает им быть открытыми и активными, творческими и инициативными, добиваться высоких результатов в спорте, заниматься музыкой и искусством. В этом году Темниковский детский дом-интернат стал обладателем федерального гранта на сумму более 2 млн.рублей. В течении двух лет эти средства направят на создание более комфортных условий для жизни и социальной адаптации детей-инвалидов, многое уже удалось воплотить в жизнь.



Артём Здунов осмотрел условия, в которых живут воспитанники - учебный корпус, площадки для отдыха и творчества, столовую и игровую комнату, компьютерный класс. В зале физкультуры сегодня особенно оживленно, ребята опробовали новый тренажер для выполнения восстановительных упражнений, привезенный и установленный накануне - подарок Главы Республики.

Здесь же Артём Здунов познакомился с Андрем Никитиным - несмотря на инвалидность, парень стал победителем в личном зачете первенства России по шашкам и кандидатом в мастера спорта. За теннисным столом развернулась настоящая баталия, которая так впечатлила Главу республики спортивным накалом, что он предложил пригласить в гости к ребятам прославленного российского теннисиста, Президента Федерации тенниса России Шамиля Анвяровича Тарпищева.

«Приедем вместе с другими нашими чемпионами по теннису и проведем здесь большой турнир», - сказал ребятам Артём Здунов и предложение это, конечно, было с воодушевлением принято. Стоит отметить, что за более чем 85-летнюю историю Темниковского детского дома руководитель Мордовии впервые приехал сюда, чтобы лично познакомиться с воспитанниками.



Общение прошло по-настоящему душевно: пели песни, читали стихи, говорили о важном - стойкости к невзгодам и жизненном оптимизме, умении находить в каждом дне прекрасное и делиться этим с другими. Даяна Паршакова, чья книга стихов в этом году была издана при поддержки Главы Мордовии, прочла под аккомпанемент Дениса Алексеева стихи, в очередной раз заставив всех задуматься о таких простых, но важных вещах - милосердии и человечности. «Спасибо, что напоминаете об этом нам всем», - поблагодарил Артём Здунов Даяну.



Конечно, в завершение встречи все воспитанники детского дома получили сладкие подарки, а еще на всех - новый большой телевизор от Главы Мордовии.