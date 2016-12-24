Артём Здунов пригласил участников театральной студии из Темникова выступить в Саранске со спектаклем «А зори здесь тихие…»

29 декабря в ходе рабочей поездки в Темниковский район Глава Мордовии Артём Здунов приехал в темниковскую школу имени Героя Советского Союза А.И. Семикова. Школа стала известной на всю республику благодаря действующему здесь медиацентру и участию ребят во всероссийском фестивале «Гардемарины-2022». В этом учебном заведении реализуется пилотный проект – классы духовно-нравственного направления, а также кадетские классы. А еще в школе работает своя театральная студия «БЕНЕФИС» - победители в одной из номинаций I Всероссийского театрального фестиваля «Гардемарины – 2022», состоявшегося в этом году на Темниковской земле. Отрывок из своего первого спектакля ребята показали Главе Мордовии что называется в «полевых условиях», не на сцене - а на площадке школьного этномузея.



Пронзительные слова героев пьесы, поставленной по мотивам известного фильма про войну «А зори здесь тихие...», не оставили равнодушными никого из присутствующих. Искренностью и глубокой погруженностью юных актеров в судьбы и характеры героев пьесы - оказавшихся в пекле войны совсем молодых людей, по сути ровесников нынешних старшеклассников Темниковской школы, был тронут и Артем Здунов. «Этот спектакль обязательно должны увидеть школьники Саранска», - сказал он и пригласил ребят выступить на одной из республиканских театральных площадок.



Интересный разговор состоялся у Главы республики и с ребятами из школьного актива и медиагруппы «220 ВОЛЬТ». Общение состоялось в школьном музее, гордостью которого, кроме большой экспозиции макетов военной техники разных периодов, стали 14 «Парт Героев» - уроженцев района, многие из которых были и выпускниками этой школы.

Дети рассказали о своем героическом земляке Герое Советского союза Александре Ивановиче Семикове, а потом не упустили случая задать Главе Мордовии интересующие вопросы. Узнали, например, верит ли он в Деда Мороза и получили утвердительный ответ: «Конечно, он живет в нашем воображении, но совершает вполне реальные чудеса. Например, когда выполняются желания детей, участвующих в благотворительном проекте «Ёлка желаний» - любой может стать волшебником и исполнить чью-то мечту».

На вопрос - какую тему выбрал бы Глава Мордовии для съемки видеоролика, он ответил: «О наших ребятах, которые сейчас на фронте. Об их жизни, о том, как быт в полевых условиях обустраивают, об их мыслях, их дружбе и о том, как они Новый год встречают на передовой».



В завершении встречи, Артём Здунов пожелал школьным активистам оставаться такими всегда: «Будьте активными, интересуетесь всем, учитесь, работайте на благо нашей великой страны. И берегите дружбу!»