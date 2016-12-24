Российский Красный Крест в Мордовии стал лучшим региональным отделением в стране по популяризации донорства

Подведены итоги конкурса «Лучшее региональное отделение Российского Красного Креста – 2022». Общероссийская общественная организация наградила 9 лучших реготделений за реализацию федеральных направлений деятельности РКК. Мордовское республиканское отделение «Российский Красный Крест» победило в номинации, посвященной популяризации донорства среди населения. Оно эффективнее других занималось популяризацией добровольного безвозмездного донорства крови и костного мозга.

Конкурс «Лучшее региональное отделение Российского Красного Креста – 2022» проводился с 18 октября по 22 декабря. Его участниками стали 46 региональных отделений. Лучших определяли в 6 основных номинациях. Победители получили по 100 тысяч рублей на закупку оборудования для работы.