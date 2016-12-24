Российский Красный Крест в Мордовии стал лучшим региональным отделением в стране по популяризации донорства

Мордовия, что творилось?
Деятельность экс-министра Чадова и других чиновников нуждается в оценке правоохранительных органов
Подведены итоги конкурса «Лучшее региональное отделение Российского Красного Креста – 2022». Общероссийская общественная организация наградила 9 лучших реготделений за реализацию федеральных направлений деятельности РКК. Мордовское республиканское отделение «Российский Красный Крест» победило в номинации, посвященной популяризации донорства среди населения. Оно эффективнее других занималось популяризацией добровольного безвозмездного донорства крови и костного мозга.
Конкурс «Лучшее региональное отделение Российского Красного Креста – 2022» проводился с 18 октября по 22 декабря. Его участниками стали 46 региональных отделений. Лучших определяли в 6 основных номинациях. Победители получили по 100 тысяч рублей на закупку оборудования для работы.
Поделиться в соц. сетях:
Деятельность экс-министра Чадова и других чиновников нуждается в оценке правоохранительных органов
Артём Здунов вручил главам районов Мордовии ключи от новой коммунальной техники
Артём Здунов потребовал разобраться с выведенными из бюджета средствами
В Доме Республики подвели итоги работы строительного комплекса и дорожного хозяйства
В Мордовии открылось высокотехнологичное фармацевтическое производство
В Доме Республики состоялась церемония награждения, посвященная Дню добровольца
В преддверии Дня Героев Отечества в Мордовии прошло торжественное мероприятие, приуроченное к этой памятной дате
Глава Мордовии Артём Здунов в прямом эфире ответил на вопросы жителей республики
В Мордовию поступили новые школьные автобусы и автомобили скорой помощи
Пятиклассница Аня Дворникова из Рузаевки отправится на «Остров Мечты»